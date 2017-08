Am Nienstedter Pass müssen sich Autofahrer in den kommenden drei Wochen auf Behinderungen einstellen: Das Niedersächsische Forstamt Saupark lässt dort beiderseits der Straße umfangreiche Fällarbeiten ausführen. Das Projekt dient der Sicherheit des Straßenverkehrs insbesondere in den Wintermonaten.