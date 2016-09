Mit Baggern, Schubkarren, Schaufeln und Spaten wurde am Donnerstag der sogenannte Siedlerfestplatz in Barsinghausen verschönert. Etwa 20 Mitglieder und Helfer legten beim "Sommereinsatz" von HAZ und der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover einen neuen Schotterweg an - und pflanzten einen Birnbaum.