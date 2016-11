So macht Schule richtig viel Spaß: Kinder aus der Klasse 3 c der Adolf-Grimme-Schule haben am Mittwoch spannende Experimente ausprobiert – und dabei die verblüffenden Kräfte von Wind, Wasser, Feuer und Sonnenlicht kennengelernt. Unterstützung erhielten die jungen Spürnasen bei ihrem Forscherdrang vom Energiezauberer Baldur.