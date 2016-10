Brutales Ende eines Jugendfußballspiels: In der A-Jugend-Begegnung zwischen dem JFV Calenberger Land III und dem FC Hannover 21 gingen die Spieler am Wochenende in der zweiten Halbzeit mit Schlägen und Tritten aufeinander los. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die mutmaßlichen Täter der Gästemannschaft.