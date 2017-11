Eines der letzten herrschaftlichen Häuser in Barsinghausen drohte nach mehr als neunjährigem Leerstand allmählich zu verfallen, nun kehrt neues Leben in die "Villa Glück auf" an der Deisterstraße ein: Andreas Stumpf und Christina Frobenius haben das Baudenkmal von 1905 gekauft, um es in der alten Pracht wieder herzurichten.