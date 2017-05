Das Stadtfest-Programm steht bereits

Barsinghausen. „Peppermint Petty klingt ganz hervorragend, und die Jetlags sind immer ein Hammer-Highlight“, sagte der Vorsitzende der IG Stadtfest, Klaus Danner, beim sogenannten Stadtfest-Opening im Biergarten Max. Auch ein Sonntagabend ohne die Band Steam sei undenkbar. „Alles in allem ist das Programm ähnlich wie in den Vorjahren. Das kommt beim Publikum einfach immer gut an“, bemerkte Danner.

Weitere Höhepunkte des Stadtfestes in diesem Jahr: die Band Strange Brew aus Berlin - die schon dreimal zu Silvester am Brandenburger Tor gespielt hat -, die Band High Life, die unter anderem Auftritte in der ZDF Hitparade und im ZDF Fernsehgarten hatte, und der Ronnenberger Leon Braje, der 2016 Kandidat bei der Fernsehshow „The Voice Of Germany“ war. Das Stadtfest wird vom 25. bis 27. August ausgerichtet. Für Sonnabendnachmittag ist wieder das Kinderfest der Sparkasse, mit Kinderzirkus, Clowns, Kinderschminken und Tanz- und Singveranstaltungen geplant. Im Anschluss folgt wieder die Ziehung der allseits beliebten Tombola. Neben der Gilde-Bühne am Thie und der Rewe-Bühne am Rathaus, wird es zudem wieder kleinere Bühnen in der Innenstadt geben. Dazu gehört die Irish-Folk-Bühne bei C&A, die seit einigen Jahren sehr gut angenommen wird, ebenso wie die Bühne von Morella Music hinter dem Rathaus, auf der beliebte Diskjockeys aus Hannover und der Umgebung auftreten werden. Auch die große Disko bei Vodafone soll wieder stattfinden.

Für das Fest hat die Polizei ihre Zusammenarbeit zugesichert und angekündigt, dass für ausreichende Sicherheit gesorgt sein werde. Für die Eröffnungsfeier sucht das Organisationsteam noch einen Chor aus Barsinghausen.

Von Johanna Kruse