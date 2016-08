Das Stadtfest Barsinghausn sorgt auch am Sonnabend mit einem bunten Programm für beste Unterhaltung: Beim Kinderfest am Nachmittag staunen die Besucher über Artisten, Clowns und den unermüdlich tanzenden Dino Max. Nach zahlreichen Musikern am Nachmittag rocken The Jetlags und Agent Dee am Abend auf den Bühnen am Thie und am Rathaus.