Immer wieder halten fehlerhaft ausgelöste Rauchmelder die Feuerwehr in Atem. Am Sonntagmittag um 12.35 Uhr sind die Feuerwehren des Löschbezirks Egestorf – dazu gehören Egestorf, Kirchdorf und Langreder – zu einem Wohnhaus in der Stoppstraße alarmiert worden, nachdem Nachbarn den Rauchmelder gehört hatten.