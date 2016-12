Badefreunde und Sportler müssen in der Adventszeit für gut eine Woche auf Ausflüge ins Deisterbad verzichten: Das Barsinghäuser Hallenbad an der Einsteinstraße bleibt wegen dringender Reparaturarbeiten in der Zeit von Montag, 12. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 20. Dezember, geschlossen.