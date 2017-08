Der Barsinghäuser Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) besteht seit 100 Jahren. Dieses Jubiläum feiert die Hilfsorganisation am nächsten Wochenende mit einem Festakt am Freitagabend im Zechensaal sowie mit einem Rot-Kreuz-Tag am Sonnabend in der Fußgängerzone.