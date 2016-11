Kinderwünsche gehen in Erfüllung, wenn der DRK-Stadtverband wieder seinen Wunschbaum in der Geschäftsstelle von HAZ und NP aufstellt. Heidi Wahl und Gabriele Rother vom Roten Kreuz sowie Regionalverlagsleiter Michael Gruber haben am Freitag den Baum geschmückt – und die Geschenkewünsche vieler Kinder an die grünen Zweige gehängt.