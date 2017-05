Vier junge Mitarbeiter des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) haben ein neues Projekt entwickelt und in den Dienst einer guten Sache gestellt: Der erste NFV-Spendenlauf erbrachte am Wochenende einen finanziellen Erlös von 750 Euro zugunsten des Flüchtlingsheimes am Egestorfer Rottkampweg.