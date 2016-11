Diese Feen tun wirklich Gutes: Der Frauenchor "ChoriFeen" der Calenberger Musikschule gibt am 4. Dezember das Benefizkonzert "Joy to the World" auf dem Rittergut Großgoltern. Die dort gesammelten Spenden kommen den beiden Integrationsprojekten des Vereins Horizonte und der Musikschule zugute.