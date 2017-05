Der Verein Calenberger Cultour & Co. (CC&Co.) feiert sein 25-jähriges Bestehen und richtet aus diesem Anlass ein festliches Gala-Konzert am Sonnabend, 27. Mai, im Theater Am Spalterhals aus. Es spielen die Kammerphilharmonie "La Tempesta" der Musikhochschule Hannover sowie Solistin Elisabeth Brauß am Klavier.