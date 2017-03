Der Kinder- und Jugendcircus Barsinghausen (Kijuciba) will Emotionen wecken, wenn 75 junge Artisten bei den zwei große Vorstellungen am 18. und 19. März auf der Bühne stehen. Emotionen – so heißt auch das Programm für die 20. Kijuciba-Gala mit energiegeladenen Tänzen, gefühlvoller Akrobatik und stimmungsvollen Effekten.