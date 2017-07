Quer durch die musikalischen Genres und völlig klischeefrei – so zeigen die vier Sängerinnen der Berliner A-cappella-Gruppe Gretchens Antwort, wieviel Kraft und Feingefühl in der Stimme steckt. Im Rahmen der Kultursommer-Reihe tritt das Quartett am Sonntag, 30. Juli, ab 17 Uhr auf dem Rittergut Eckerde auf.