KGS und Pflegeheim bereiten Kooperation vor

Schulen und Pflegeeinrichtungen aus der Deisterstadt streben eine enge Zusammenarbeit an, um Jugendliche frühzeitig für eine qualifizierte Ausbildung in den Pflegeberufen zu interessieren. Schon in den nächsten Wochen wollen die Goetheschule-KGS und das Kursana-Seniorendomizil eine Kooperation vereinbaren.