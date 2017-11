Die Stadtsparkasse baut weitere Mietshäuser

Die Barsinghäuser Stadtsparkasse setzt angesichts der Niedrigzinsphase ihren neu eingeschlagenen Weg der Investition in Immobilien fort: An der Schillerstraße in der Kernstadt baut das Geldinstitut im nächsten Jahr zwei Mehrfamilienwohnhäuser mit jeweils acht Wohnungen. Alle Wohnungen sollen vermietet werden.