Diebe stehlen teure Baugeräte in Bantorf

Bantorf. Das Schnellrestaurant wird derzeit umgebaut. Die Mitarbeiter der Baufirmen haben deshalb ihr Werkzeug in zwei Baucontainern auf dem Gelände des geschlossenen Restaurants aufbewahrt. Doch in zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben Unbekannte die Schlösser der Container aufgebrochen und Rüttelplatten, Bohrhämmer, Kabeltrommeln, ein Heizgerät sowie eine Flex gestohlen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 13.000 Euro. Die Beamten gehen davon aus, das die Diebe ihre Beute mit einem Kleintransporter abtransportiert haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Der Fall erinnert an einen ähnlichen, der sich bereits am Dienstagmorgen in Barsinghausen ereignete. Unbekannte hatten auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Steinklippenweg mehrere motorbetriebene Gartengeräte aus dem Firmenfahrzeug eines Gartenbaubetriebs gestohlen. Auch hier sucht die Polizei nach Zeugen.

Von Lisa Malecha