Die Stadt Barsinghausen hat seit 2015 rund 150 000 Euro Honorare an Rechtsanwaltskanzleien überwiesen. Laut Verwaltung ist damit „eine Vielzahl von Beratungs- und Vertretungsmandaten“ in Rechtsstreitigkeiten bezahlt worden. Nun will die Stadt reagieren und eine längere Zeit vakante Juristenstelle wieder besetzen.