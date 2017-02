"Auf den Spuren Heinrich Harrers durch Ladakh“ lautet der Titel des Bildvortrages, den Enrik Schiborr im Bücherhaus am Thie halten wird. Mit Ehefrau Britta war er in Ladakh in Indien unterwegs. Die dünn besiedelte Region ist berühmt für die tibetisch-buddhistischen Klöster, wird als Klein-Tibet bezeichnet.