Lange hat die Jury in der großen Bibliothek des Schulzentrums Am Spalterhals beraten, dann stand der Sieger fest: Falk Hertel aus der Klasse 7 f hat am Freitagmittag den Vorlesewettbewerb der Fachgruppe Französisch am Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG) mit einem knappen Vorsprung gewonnen.