Feuerwehr räumt umgestürzten Baum von Straße

Die Feuerwehr musste in Barsinghausen am Wochenende mehrmals ausrücken, um die Folgen des Sturms "Herwart" zu beseitigen. Am Sonntagmittag fiel ein Baum in Höhe des Besucherbergwerkes auf den Egestorfer Kirchweg. Wenig später drohte Auf der Horst ein Ast auf die Fahrbahn zu stürzen.