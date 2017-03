Angebranntes Essen hat am späten Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz in einer Wohnung in der Straße An der Hängebank in Barsinghausen geführt. Die Einsatzkräfte mussten die Wohnungstür aufbrechen und den Mieter wecken. Er hatte von der Rauchentwicklung noch nichts bemerkt.