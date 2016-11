Die Freiwillige Feuerwehr ist am Dienstagmittag mehrere Stunden lang mit der Beseitigung von Ölspuren auf der Bundesstraße 65 in Bantorf beschäftigt gewesen. Betroffen war nach Mitteilung der Feuerwehr gegen 12 Uhr zunächst der Kreuzungsbereich B65/ Am Kronskamp.