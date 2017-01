Eine gut einen Kilometer lange Ölspur hat am Sonnabendnachmittag die Freiwillige Feuerwehr aus dem Barsinghäuser Ortsteil Holtensen in Atem gehalten. Eine Autofahrerin hatte auf dem Weg nach Kolenfeld einen technischen Defekt an ihrem Auto zunächst nicht bemerkt, sodass die Straßen weiträumig mit Öl verschmutzt wurden.