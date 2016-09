Die ehemalige Asylbewerberunterkunft am Ohweg in Großgoltern ist Geschichte. Ein Abrissunternehmen hat die beiden hölzernen Gebäudekörper in den vergangenen Tagen dem Erdboden gleichgemacht. Zurzeit sind die Bauarbeiter damit beschäftigt, die nach Materialien separierten Überreste der Unterkunft abzutransportieren.