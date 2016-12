Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Garbsen hat am Donnerstag auf der B 65 in Fahrtrichtung Barsinghausen sechs Stunden lang Autos kontrolliert. Rund 30 Beamte waren im Einsatz, darunter Spezialisten für Beladungstechnik und Drogen. In der Hauptsache hatten sie Personenwagen und Kleintransporter im Blick.