Zehn Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) haben bei dem internationalen Känguru-Wettbewerb erste, zweite und dritte Preise gewonnen. Es handelt ich um einen internationalen Wettbewerb, der Freude an mathematischem Denken und Arbeiten wecken und unterstützen soll, er wird in 50 Ländern am selben Tag ausgetragen.