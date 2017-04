Für seinen vorbildlichen Einsatz, den Kanupolo-Sport in Namibia zu fördern, ist Björn Wende aus Landringhausen jetzt in Windhuk geehrt worden. Der Stadtjugendpfleger aus Barsinghausen war als Trainer der U21-Junioren der KG List aus Hannover über Ostern zwölf Tage mit seinem Team zu Gast in der namibischen Hauptstadt.