Die evangelisch-freikirchliche Hoffnungsgemeinde hat in ihr Gemeindeleben eine Gruppe iranischer Christen integriert, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Seit Anfang 2016 ist die Gruppe einschließlich Kindern auf rund 30 Personen angewachsen. Einige davon sind in der Flüchtlingsunterkunft an der Einsteinstraße zuhause.