Talentierte Nachwuchsfußballer aus den fünften und sechsten Klassen der großen weiterführenden Schulen in Barsinghausen haben gestern Vormittag am Neujahrsturnier in der Karl-Laue-Halle des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) teilgenommen. Alle rund 50 Kinder gehören zum Förderprojekt Schul-Ass.