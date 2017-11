Kalender zeigt Motive aus 825 Jahren

Barsinghausen. Der neue Kalender der Kalendermanufaktur Verden und des Stadtarchivs führt seine Betrachter zurück in die Vergangenheit. Zwölf Motive aus 825 Jahren Stadtgeschichte sind zu sehen – darunter ein Bild der wichtigsten Lebensader Barsinghausenes, der Marktstraße, aus dem Jahr 1913. Das Motiv zeigt die ehemals „Dorfstraße“ genannte Straße mit dem Thie und der Gaststätte „Zum Ratskeller“. Dahinter ist die heute gut 200 Jahre alte „Glückauf-Apotheke“ zu sehen. Auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal von 1897, das heute am Ziegenteich steht, können Ortskundige auf dem Bild erkennen. Dort, am früher „Burstä“ genannten Versammlungsplatz, tagte jahrhundertelang der Barsinghäuser „Bauernrat“ unter freiem Himmel und entschied sowohl über öffentliche als auch private Angelegenheiten.

Das Bild ist eines von den zwölf historischen Motiven, die die Kalendermanufaktur Verden in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Barsinghausen zusammengesucht hat. Zu sehen im neuen Kalender 2018 sind unter anderem Bilder vom Ziegenteich, der Klosterkirche und der Innenstadt.

Auch ein wohl eher unbekanntes Gebäude wird im Kalender gezeigt: Das erste Kreiskrankenhaus an der heutigen Straße „Am Waldhof“. Nach dem Neubau des Krankenhauses in Gehrden wurde 1963 das Barsinghäuser Krankenhaus abgerissen. Heute steht dort das Kreiskinderheim. Die Aufnahme entstand im Jahr 1950.

In der Reihe der historischen Motive darf natütlich auch das Zechengelände nicht gehlen. Hier wurde jahrelang „härteste Bergmannsarbeit unter schwierigsten Bedingungen bei kargem Lohn“ durchgeführt. Das Bild entstand um 1950 –sieben Jahre später wurde das Bergwerk stillgelegt.

Eine der neueren Bilder ist die Aufnahme vom historisch gewachsener Ortskern aus dem Jahr 1962. Das Luftbild mit Blick nach Westen zeigt die Wilhelm-Stedler-Schule (links) mit dem Kloster und den alten Ortskern in der Mitte des Bildes. Noch sind die großen baulichen Veränderungen der 1960er und 1970er Jahre im Bereich der Hauptgeschäftsstraße nicht umgesetzt worden, die bäuerlichen und handwerklichen Fachwerkhäuser mit ihren rückwärtigen Gärten bestimmen neben den Geschäftshäusern die Szenerie.

Den Kalender gibt es für für 18 Euro bei Bücherhaus am Thie.

Von Lisa Malecha