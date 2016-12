Karsten Balzer aus Seelze übernimmt den Vorsitz in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule (VHS) Calenberger Land. Einstimmig haben sich die Verbandsmitglieder in der konstituierenden Sitzung des VHS-Aufsichtsgremiums am Montagabend für Balzer ausgesprochen.