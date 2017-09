Kirchdorf: Stadt erfüllt Schülerwünsche

Die Stadtverwaltung hat auf die heftige Kritik am Zustand des Pausenhofes der Astrid-Lindgren-Schule reagiert. In den vergangenen Tagen sind einige neue Holz-Sitzgelegenheiten aufgebaut worden. Am Dienstag übergab Bürgermeister Marc Lahmann der Schule neue Spielgeräte und sagte weitere Bemühungen zur Aufwertung zu.