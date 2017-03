Schlechte Nachrichten für Musikfreunde in Barsinghausen. Am nächsten Sonntag beginnt um 17 Uhr mit der Organistin Anastasia Kovbyk das letzte Konzert aus der Reihe „Musik in St. Barbara“. Der Organisator der beliebten Reihe, Kantor und Kirchemusiker Ulrich Behler gibt auf.