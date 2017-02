Die Kunsttage im Schulzentrum Am Spalterhals haben sich in den vergangenen Jahren vom Geheimtipp zur gefragten Anlaufadresse für Hobbykünstler und Besucher entwickelt. Am Wochenende kamen rund 1000 Besucher, um Kunstvolles und Kurioses von den mehr als 100 Ausstellern zu bestaunen.