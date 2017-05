Die Kanalbauarbeiten in der Straße Langenäcker haben sich ein weiteres Mal verzögert. Die mit den Arbeiten beauftragte Tiefbaufirma hat zwar am Mittwoch den letzten Abwasserschacht unter der Fahrbahn gesetzt, allerdings werden Restarbeiten und die Wiederherstellung der Straße noch einige Zeit in Anspruch nehmen.