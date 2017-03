Lisa-Tetzner-Oberschule stellt sich vor

Kirchdorf. Los ging es nach Vehrenkamps Begrüßung mit einer Tanzaufführung zu flotter Musik von Schülerinnen des achten Jahrgangs in der Aula. Lautstarker Beifall der begeisterten Mitschüler folgte dem Auftritt. Danach bot die Aula reichlich Platz für zahlreiche Geschicklichkeitsspiele, wie einem Parcours und Korbball, sogar Gummitwist ist immer noch in Mode.

Viel zu entdecken gab es in den Gängen und den Räumen des Schulzentrums am Spalterhals. Das war vor allem für Eltern von Grundschülern interessant. Sie konnten sich informieren. Klassen, Kurse und Arbeitsgemeinschaften vermittelten einen abwechslungsreichen Einblick in die pädagogische Arbeit der Oberschule.

Zudem wurden T-Shirts bedruckt, Armbänder hergestellt, Blumen verkauft, Kinder geschminkt, Haare geflochten. Eine Geisterbahn konnte besucht werden, eine Schoko-Kuss-Wurfmaschine war aufgebaut. Das Glücksrad drehte die ehemalige Schulleiterin Waltraut Korbjun und für die Tombola wuren von den Schülern eifrig Lose verkauft. Etliche Schüler boten den Besuchern Führungen durch das weitläufige Gebäude an.

Es gab Zeichentische und die Möglichkeit an einer Foto-Rallye teilzunehmen. An mehreren Ständen gab es zu Essen. Die Schüler grillten, sie boten Hot Dogs an und auch syrische Spezialitäten waren zu haben. Die Eltern vom Förderverein der LTS und dem Schulelternrat hatten eine große Kuchentheke vorbereitet.

Der Erlös aus dem Schulfest ist wie in den vergangenen Jahren zur Förderung von ausgewählten Projekten der Lisa-Tetzner-Oberschule gedacht.

Von Jörg Rocktäschel