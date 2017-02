Sechs Jungen und Mädchen aus den Förderschulen der Region Hannover West haben am Freitagvormittag in der Bert-Brecht-Schule ihre besten Vorleser der sechsten Klassen ermittelt. In einem spannenden Wettbewerb siegte die 13-jährige Louisa von der Schule Am Bürgerwald aus Stadthagen.