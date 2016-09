Mann auf  dem Heimweg  bestohlen

Einem 27-jährigen Barsinghäuser ist am Freitag gegen 1.15 Uhr von zwei Unbekannten das Portemonnaie gestohlen worden. Das Opfer war auf dem Weg vom Bahnhof zu seiner Wohnung, als ihn die jungen Männer in Hans-Böckler-Straße in ein Gespräch verwickelten.