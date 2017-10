Mehr finanzieller Spielraum für den Rat

Die Stadt Barsinghausen will auch künftig den Weg der Haushaltskonsolidierung weitergehen. „Barsinghausen wird 2018 und 2019 nur verbrauchen, was auch erwirtschaftet werden kann“, sagte Bürgermeister Marc Lahmann in der Ratssitzung am Donnerstagabend bei der Präsentation des Etatentwurfs für die nächsten beiden Jahre.