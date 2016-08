Wasser, Bier und Erfrischungsgetränke fließen am ersten Abend des 45. Barsinghäuser Stadtfestes mutmaßlich in Strömen. Kein Wunder, denn auch am Abend liegen die Temperaturen noch im Bereich der 30-Grad-Marke. Bürgermeister Marc Lahmann hat im Kreise zahlreicher Ratsmitglieder am frühen Abend gemeinsam mit den Organisatoren von der Interessengemeinschaft Stadtfest die Riesenfete auf der Bühne am Thie eröffnet. Den offiziellen Auftakt für drei ereignisreiche Stadtfesttage bildeten drei Kanonenschüsse aus der sogenannten Kleinen Barbara, die Peter Stadler und Wilhelm Abholz-Wonigeit vom Bergmannsverein Glück-Auf Barsinghausen in der Stadtmitte abfeuerten. Dazu kamen Tanz- und Musikdarbietungen, die das Publikum auf das Fest einstimmten.