Der Nabu Barsinghausen sorgt sich um die zunehmende „Versteinerung“ der Gartenanlagen in den Wohngebieten und will diesen Trend entgegenwirken. In einer am Montagabend eröffneten Fotoausstellung im Foyer des Rathauses werden auf 135 Bildern zahlreiche Negativ- und Positivbeispiele gezeigt.