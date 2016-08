Das Interesse an Baugrundstücken in Barsinghausen hält ungebrochen an. „Die Nachfrage ist sehr viel größer als das Angebot“, sagt Peter Dörries, Geschäftsführer der Barsinghäuser Stadtentwicklungsgesellschaft. Besonders profitiert derzeit das Baugebiet auf dem Alten Kirchdorfer Sportplatz: Dort sind inzwischen 22 von 32 Grundstücken verkauft.