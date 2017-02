Für die Bewohner der Barsinghäuser Nordstadt in der Siedlung zwischen Hans-Böckler-Straße und Gänsefußweg ist in dieser Woche ein seit Monaten gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen: Die einzige Fußwegeverbindung zwischen der sogenannten alten und der neuen Siedlung ist wieder nutzbar.