Nienstedter Pass wegen Sturm gesperrt

Das Sturmtief Xavier hat am Donnerstagnachmittag auch in Barsinghausen die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Atem gehalten. Die Polizei sprach am Nachmittag von mehr als 15 Einsätzen wegen umgestürzter Bäume oder abgebrochener Äste. Der Nienstedter Pass ist gegen 16 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt worden.