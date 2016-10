Die Nachfrage nach Praxisflächen im neuen Ärztehaus auf dem ehemaligen Kaiserhof-Areal ist so groß, dass die Initiatoren bereits über weitere Investitionen in Barsinghausen nachdenken. Es lägen auch zahlreiche Anfragen nach Wohnungen mit seniorengerechten Serviceangeboten vor, sagt Thomas Henke, der das Projekt mit seiner Firma Portarion von Beginn an begleitet hat.