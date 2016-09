Kleine musikalische Szenen, die am Strand von Rimini spielen, werden die 20 Teilnehmer eines Workshops am Sonntag im Sportheim Langreder aufführen. Und wenn sie die gute Laune, die bei den Proben herrschte, mit in die 30-minütige Vorstellung bringen, dann werden auch die Zuschauer ihren Spaß haben.