Parkverbot an Bundesstraße ärgert die CDU

Parken in Nordgoltern ist eine knifflige Angelegenheit: In der vergangenen Woche hat die Stadtverwaltung für den Seitenstreifen entlang der Bundestraße 65, die durch den Ort führt, in Richtung Göxe ein Park- und Halteverbot erlassen. Die CDU hat verärgert auf die Maßnahme reagiert.